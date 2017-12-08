Банки Болгарии начали массово замораживать счета компаний, работающих с криптовалютами. Информация об этом появилась на форуме «Биткойн България», сообщает Forklog.

«Прошлой ночью все банки Болгарии заблокировали счета компаний, деятельность которых связана с покупкой и продажей биткоинов. Они также запретили переводы на международные биржи. В течение нескольких дней состоится заседание совета Болгарской биткоин-ассоциации, где мы представим сообществу рекомендации и план дальнейших действий», — написал администратор выше упомянутого форума.

К обсуждению также подключился представитель одной из компаний, столкнувшихся с банковскими проблемами, отметив, впрочем, что в его случае это оказалось решением директора финансовой организации.

«ОББ [Объединенный болгарский банк] сообщил несколько дней назад, что закрывает наши счета для торговли криптовалютами. После разговора с одним из руководителей банка я понял, что это решение владельца, а не требование регулятора. Затем мы поговорили с Societe Generale и Piraeus — у обоих банков нет никаких проблем с компаниями, работающими с криптовалютой», — добавил управляющий директор телекоммуникационной компании Neterra Невен Дилков.

О проблемах с банками ранее сообщали и местные криптовалютные биржи. Так, на данный момент не работает сайт Crypto.bg. На его главной странице отображается лишь «заглушка» с уведомлением ниже следующего содержания.

«Из-за несовершенства традиционной банковской системы Первый инвестиционный банк разорвал отношения с криптовалютными обменниками Болгарии. Проблема не в ПИБ, а в банковской системе в целом, и их решение вполне понятно. Для осуществления нашей деятельности нам необходима банковская связь с международными биржами. Поэтому мы останавливаем наш бизнес, пока не найдем решение», — сообщается на сайте Crypto.bg.

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