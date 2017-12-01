В Госдуму поступил законопроект о регулировании децентрализованного виртуального имущества. Авторами документа выступили АНО «Право роботов», «Воронков Венчурс» и Heads Consulting, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что проект описывает принципы оборота криптовалюты и токенов, определяет правовое положение его участников и механизм первичного публичного размещения токенов (ICO). При этом государство предлагается наделить правом создания криптовалютной биржи, основной валютой которой станет крипторубль. Его предлагается обменивать на обычные рубли. Подобные сделки, как и обмен криптовалюты и токенов на иностранную валюту, будут облагаться налогом, как и майнинг криптовалюты.

Добавим, что законопроект о регулировании криптовалюты готовят также правительство и ЦБ.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил получение документа. По его словам, квалификация криптовалюты как виртуального имущества — это «верное направление», оно будет учтено, при этом выразив сомнения в отошении «крипторубля» и «криптобиржи».

«Я к крипторублю пока отношусь скептически. Создание биржи — тоже вопрос дискуссии. Возможно, следует не создавать государственную криптовалютную биржу, а определить требования к подобной площадке, на основании которых могли бы работать уже существующие биржи», — пояснил Аксаков.

Документ вызывает много вопросов, пока он «выглядит сырым и даже популистским», считает CEO GoldMint Дмитрий Плущевский. «Непонятно, зачем нужны государственные криптобиржи. Есть та же Московская биржа, и крипторубль мог бы торговаться там. Если государство хочет ограничить риски простых граждан, чтобы они не накупили биткойнов и не разорились, то нужно просто ввести ограничение на торговлю криптовалютой, чтобы этим могли заниматься только профессиональные брокеры»,— полагает эксперт.

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