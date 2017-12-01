Более 90 из 100 крупнейших в мире криптовалют по рыночной капитализации, которая отражает суммарную стоимость всех выпущенных монет, дешевеют.

Как передает RNS, произошло это на фоне заявления заместителя председателя правления Федеральной резервной системы (ФРС) по надзору за банковским сектором Рэндала Куорлза о том, что криптовалюты представляют угрозу для финансовой стабильности.

«В то время как криптовалюты могут не представлять серьезной угрозы на данном этапе распространения, более серьезные угрозы финансовой стабильности могут возникнуть в случае их широкомасштабного распространения», — заявил Куорлз в статье, опубликованной на сайте ФРС, где он рассматривает инновационные инструменты в платежной системе США.

По его словам, криптовалюты являются нишевым продуктом в американской платежной системе, «который иногда делает громкие заголовки». Куорлз отмечает, что сами криптовалюты не признаны безопасным активом, не имеют внутренней стоимости и никем не регулируются.

По данным сайта Coinsmarketcap, по состоянию примерно на 11.00 МСК 1 декабря, за последние сутки курс биткоина просел еще на 5,5% и составляет $9764.

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