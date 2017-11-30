Кипрская финансовая компания Hello Group в минувшую среду анонсировала первый в истории острова «банкомат» по продаже биткойнов. ервое подобное устройство установлена в городе Лимасол в Республике Кипр, передает ТАСС со ссылкой на местную газету Cyprus Mail.

Как отметили в компании, «биткоиномат» позволяет любому желающему приобрести криптовалюту легким и безопасным способом. Аппарат напрямую связан с ведущими мировыми криптовалютными биржами, что обеспечивает получение наилучших «курсов» обмена криптовалюты.

Каждому желающему приобрести биткойны достаточно отсканировать QR-код своего электронного кошелька. Также устройство предлагает напрямую загрузить электронный кошелек с помощью QR-сканирования со смартфона. Вместе с тем, компания пока не опубликовала подробных инструкций по покупке криптовалюты через указанный «банкомат».

Аппарат установлен в одном из кафе в центре Лимасола, который традиционно привлекает большое число туристов, бизнесменов, а также местных жителей.

Владельцы компании уверены, что с учетом темпов роста криптовалюты в мире, устройство будет очень востребовано.

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