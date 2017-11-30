Финансовый аналитик Марк Хулберт подсчитал, что вероятность скорого обвала цены биткоина составляет более 80%. Об этом он рассказал в своей колонке в MarketingWatch.

Эксперт в очередной раз заявил, что крах Bitcoin неминуем. Более того, он может произойти уже на этой неделе: 29 ноября цена первой криптовалюты впервые превышала отметку в $11 000.

Хулберт пояснил, что в своих выводах он опирается на недавнее исследование, посвященное финансовым пузырям. Он отметил, что ценовой взлет биткоина намного превышает тот порог, когда крах становится практически очевидным.

В исследовании под названием «Пузыри для Фама» ученые определили пузырь как крупное повышение цены в течение двух лет, за которым следует как минимум 40% спад в последующие два года. Когда цена возрастает на 100% и больше, вероятность краха составляет 50%. При росте на 150% этот показатель вырастает до 80%. Если цена увеличивается еще больше, то крах становится «практически очевидным».

Что касается биткоина, то в последние два года она выросла почти на 2500%. Это почти в 10 раз выше того уровня, который ученые связали с «почти очевидным» последующим крахом.

Интересно отметить, что в исследовании «Пузыри для Фама» изучался фондовый рынок, а не криптовалюты. Однако Хулберт уверен, что полученные выводы также применимы и к биткоину: ученые проанализировали данные практически за столетие – как по США, так и по зарубежным фондовым рынкам, придя к общим выводам, которые не зависели от периода времени и страны.

По материалам ANC

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