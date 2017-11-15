Инвестиции в биткоины становятся все более рискованными: с учетом колебаний криптовалютного рынка нужно ожидать масштабной коррекции биткоина, а значит население может потерять много денег. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24 » заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Я, конечно, считаю, что все эти инвестиции (в биткионы — Прим.Ред.) приобретают все более рискованный характер. С учетом того, что курс пробил уже $7 тысяч, я, конечно, ожидаю, что пройдет масштабная коррекция курса, и люди потеряют очень много денег, которые инвестировали в биткоин. Может быть, я ошибаюсь», — сказал Моисеев. Замминистра финансов надеется, что хотел бы увидеть спад интереса к простым криптовалютам (то есть эмитированы ради эмиссии — Прим.Ред.). «Биткоин — тому классический пример», — добавил Моисеев.

Напомним, в минувшие выходные курс биткоина снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 25% (еще в минувшую пятницу курс превышал $7500). Так, накануне цена биткоина снижалась до $5637, впервые с 29 октября опустившись ниже психологической отметки в $6 тыс. Образованная в ходе разделения биткоина криптовалюта Bitcoin Cash выросла в цене с прошлой пятницы на 40%, а уже вечером в воскресенье была на отметке $2426. Но продержалась на этом рубеже очень недолго и поползла вниз.

Участники рынка объясняли волатильность торгов сообщением представителей биткоина о скором прекращении обслуживания проекта, в частности, они призвали пользователей перейти на Bitcoin Cash. Кроме того, влияние на торги продолжает оказывать отсрочка введения обновление протокола SegWit2x. Однако в преддверии этого события ряд участников этой системы и рынка в целом обратил внимание на проблемы в эффективности сети после обновления, и оно было отложено.

Тем не менее, курс биткоина на этой неделе медленно, но уверенно отыгрывает старые позиции и по состоянию на 22:30 (МСК) уже торгуется в районе $7150 за единицу.

По материалам РИА Новости

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