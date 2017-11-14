Появление криптовалют необратимо, о них уже невозможно рассуждать по принципу «разрешить или запретить», а власти нужно решить, как именно урегулировать их обращение. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

По его словам, в вопросе криптовалют необходимо пройти между двумя ограничениями так, чтобы, с одной стороны, не «перебюрократизировать» важную сферу, а с другой стороны — не разрушить действующую монетарную систему.

«Другая опасность — это полностью уйти от регулирования и создать ситуации, при которых появятся обманутые, как они будут называться — вкладчики, дольщики, — я уж не знаю. Ну кому не повезет», — отметил Чубайс.

По словам главы «Роснано», для государства будет неправильным как «перезапретить», так и полностью уйти от регулирования.

Чубайс также отметил, что еще в конце 1980-х годов он вместе с командой тогдашних «молодых реформаторов» рассматривал возможность введения конкурирующих частных валют.

«Есть такая либеральная концепция. К счастью, мы от нее отказались. А вот через 25 лет (даже больше) возвращается эта идея уже в реальности, через цифровую экономику», — сказал Чубайс.

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин провел в Сочи совещание, в котором, в частности, участвовали глава Минфина Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. На встрече обсуждались потенциальные опасности и перспективы использования криптовалют. Глава государства тогда предупредил, что использование криптовалют влечет за собой серьезные риски, которые необходимо учитывать.

Уже через две недели, как следовало из сообщения на сайте Кремля, Путин поручил правительству и ЦБ подготовить поправки в законодательство, которые узаконят «регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг».

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