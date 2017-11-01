Первая криптовалюта биткоин преодолела очередной исторический курсовой максимум, превысив отметку в $6600. Об этом сообщил интернет-ресурс Inc. со ссылкой на данные торгов по состоянию на 13.45 (МСК) 1.11.2017 г. На этом фоне рыночная капитализация биткоина приближалась к $110 млрд.

Даже вопреки появлению ожидаемого хардфорка Bitcoin Gold, цена «цифрового золота» не только не скорректировалась, но и продемонстрировала уверенный рост. По данным Coindesk, только за последние 7 дней стоимость биткоина выросла более чем на 17%: 20 октября цена биткоина превысила уровень в $6000. Это позволило биткоину превзойти по капитализации таких финансовых гигантов, как Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Интересно отметить, что накануне биткоину исполнилось 9 лет: 31 октября 2008 года человек (или группа людей) под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал т.н. «white paper» системы, которая позволяла обмениваться биткоинами с помощью децентрализованной компьютерной сети.

Тем временем в России уже готовят почву для крипторубля: министерство связи и массовых коммуникаций представило правительству проект технологической реализации выпуска такой криптовалюты на базе отечественной криптографии. 10 октября президент Путин провел в Сочи совещание по криптовалютам. По его итогам он поручил соответствующим министерствам и ведомствам до 1 июля 2018 г разработать законодательную базу для криптовалют, ICO и майнинга в РФ.

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