Криптовалюты, в частности, биткоин являются денежными суррогатами, а поэтому не могут быть использованы для расчетов на территории России. К такому выводу пришла экспертная группа при Межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

«По итогам проведенных в Генеральной прокуратуре Российской Федерации заседаний экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики совместно с Банком России, ФСБ России, МВД России, Росфинмониторингом и иными органами сформировано единое мнение, что получившие определенное распространение анонимные платежные системы и криптовалюты, в том числе наиболее известная из них — биткоин, являются денежными суррогатами и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами для расчетов», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что отличительной особенностью биткоина как средства взаиморасчетов и накопления является отсутствие реального обеспечения, а его стоимость определяется спекулятивными действиями. Как следствие — высокий риск потери стоимости и нарушение прав держащих его граждан и организаций.

«В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается», — подытожили представители Генеральной прокуратуры.

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