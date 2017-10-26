Государственный банк Маврикия (SBM) совместно с блокчейн-стартапом Salt тестирует модель использования крипто-технологий для предоставления населению кредитов, сообщает Finextra.

Разработанная специалистами стартапа платформа позволит клиентам брать деньги взаймы под залог собственных сбережений в криптовалютах. В Госбанке Маврикия потенциально готовы приступить к финансированию такого проекта.

По словам представителей SBM, сотрудничество с Salt является частью амбициозной госпрограммы по внедрению технологии распределенного реестра (блокчейн) в перспективные бизнес-проекты острова Маврикий.

Интересно отметить, что в июле этого года правительство Маврикия провело переговоры с американским блокчейн-стартапом ConsenSys о возможном партнерстве по созданию т.н. «Острова Ethereum» — инновационного хаба в области блокчейн-технологий.

По материалам Forklog

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