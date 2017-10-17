Сергей Солонин, QIWI: крипторубль должен составлять конкуренцию наличным
Введение в России крипторубля не имеет смысла, если он не будет составлять конкуренцию наличным деньгам. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор группы QIWI Сергей Солонин в ходе форума «Открытые инновации».
Ранее в понедельник Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила в Совет Федерации и Госдуму письма с предложением законодательно разрешить хождение в РФ только отечественной криптовалюты. Представители Ассоциации убеждены, что анонимные операции с использованием иностранных виртуальных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики, включая коррупцию, наркоторговлю и терроризм.
«Если крипторубль не будет конкурентен наличным, то есть не будет свойство хотя бы анонимности до какой-то суммы, я не вижу, в чем будет его конкурентное преимущество перед электронными валютами», — считает Солонин. При этом, по его мнению, некоторым участникам рынка крипторубль и в этом случае все же может быть интересен.
«Но, например, для бизнес-расчетов, может быть, это будет интересно, для клиринга межбанковского это может быть интересно. Может быть, это интересно как замена SWIFTa или что-то вот такое — в этой области это надо покапать, там это может быть интересно. Но во всем остальном, если не придать ему свойство наличных и не пытаться с помощью крипторубля заместить наличные — это бессмысленно», — подчеркнул глава QIWI.
Добавим, что в конце августа первый вице-премьер Игорь Шувалов высказал идею создания крипторубля. Он заявил, что это позволит качественно предоставлять госуслуги, но оговорился, добавив, что для этого необходимо проработать вопросы национальной безопасности.