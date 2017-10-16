Компании IBM и Stellar объявили о запуске системы межбанковских платежей на базе технологии блокчейн.

Как сообщает Fortune, новая платформа объединит сеть из 12 банков, расположенных в южной части Тихого океана. Наряду с кредитными организациями Австралии и Новой Зеландии в проекте участвуют банки таких небольших государств, как Самоа, Тонга и Фиджи.

В рамках новой системы для расчетов используется криптовалюта Lumens от Stellar, которая после проведения транзакции конвертируется в фиатную валюту страны-получателя. Если раньше обработка банковских платежей в этом регионе шла через посредников и занимала от нескольких дней до нескольких недель, то применение цифровой валюты делает этот процесс практически мгновенным.

«Это новый шаг в эволюции технологии блокчейн. Это живые деньги, которые движутся внутри сети», — отметила вице-президент IBM по блокчейну Джессии Ланд (Jesse Lund).

Как ожидается, новая система охватит до 60% международных транзакций внутри региона уже к началу следующего года.

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