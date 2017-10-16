Россия все-таки выпустит собственную криптовалюту – крипторубль. Как сообщают «Аргументы и Факты», такое решение принял президент РФ, заявил на закрытой встрече с членами Московского столичного клуба министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

По его мнению, крипторубль будет сделан быстро. Для эффективности крипторубля планируется упорядочить выплату НДФЛ. Так, если владелец не может объяснить причину появления у него крипторублей, при переводе их в российские рубли налог для него составит 13% от всего объема. При покупке и продаже крипторубля сумма составит 13% с заработанной разницы. Все эти вопросы еще предстоит обсудить, отметил глава Минсвязи.

Он также подчеркнул, что создание крипторубля не будет равняться легализации биткоина и других криптовалют. В российской криптовалюте должна быть использована российская криптография, отметил министр. Кроме того, крипторубль будет невозможно «майнить». Никифоров пояснил, что скорее всего, это будет закрытая модель с определенным объемом регулируемой эмиссии.