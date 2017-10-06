Легализация криптовалют в РФ нецелесообразна. Незыблемую позицию Центробанка РФ по этому вопросу в очередной раз подтвердила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis 2017, сообщает ТАСС.

«Мы не считаем целесообразным легализацию оборота криптовалют на российских биржах», — сказала она, подчеркнув, что позиция ЦБ по отношению к криптовалютам осталась неизменной. «Мы не поддерживаем их легализацию как законного платежного средства, но видим перспективы технологии блокчейн, лежащей в его основе», — сказала глава ЦБ.

Кроме того, Набиуллина сообщила, что Центробанк рассматривает возможность создания платформы для передачи финансовых сообщений с использованием блокчейна, а также создания на его основе национальной криптовалюты.

«Мы рассматриваем в принципе разные возможности использования блокчейна, действительно это может быть и для передачи финансовых сообщений, и для регистрации разного рода сделок», — сказала она.

Банк России считает технологию распределенных реестров (блокчейн — Прим.ред.) перспективной, и еще одним вариантом ее использования может быть создание на его основе национальной криптовалюты.

«Национальная цифровая валюта, возможно, основанная на блокчейне. Мы этот вопрос обсуждаем. Это национальная, не частная валюта. Мы знаем, что многие Центральные банки в мире это обсуждают. Этот процесс находится в стадии изучения, пока рано делать какие-либо выводы», — отметила Набиуллина.

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