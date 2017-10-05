Депутат Госдумы займется юридическим сопровождением криптовалютного стартапа
Руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко обеспечит полное юридическое сопровождение ICO фермерского кооператива LavkaLavka. Об этом госпожа Сидоренко заявила в минувший вторник на встрече «Как провести в России легальное ICO», сообщает Forklog.
Надо сказать, что подобного рода практика юридической поддержки криптовалютных стартапов при проведении ICO станет уникальной для нашей страны.
«Почему я взялась за проведение правового заключения по этому проекту? Борис Акимов (основатель LavkaLavka — Прим.ред.) взялся за то, чтобы делать ICO в легальном поле. И пока его идеи очень хорошо ложатся в ту правовую почву, которая есть в Российской Федерации», — сказала она.
Планы по сотрудничеству подтвердил и сам Борис Акимов.
«Мы вели переговоры с Элиной в течении долгого времени. Она провела первичный анализ нашей документации и согласилась взяться за BioCoin (внутренняя криптовалюта проекта — Прим.ред.). Теперь Элина Сидоренко будет делать экспертную оценку нашего проекта и полное юридическое сопровождение», — сказал Акимов.
Напомним, в конце сентября LavkaLavka объявил о партнерстве с электронной площадкой «Восход», на базе которой и будет проходить ICO. Летом 2017 года кооператив начал принимать к оплате биткоины во всех своих магазинах, кафе и на рынках.