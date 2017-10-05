Руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам риска оборота криптовалют Элина Сидоренко обеспечит полное юридическое сопровождение ICO фермерского кооператива LavkaLavka. Об этом госпожа Сидоренко заявила в минувший вторник на встрече «Как провести в России легальное ICO», сообщает Forklog.

Надо сказать, что подобного рода практика юридической поддержки криптовалютных стартапов при проведении ICO станет уникальной для нашей страны.

«Почему я взялась за проведение правового заключения по этому проекту? Борис Акимов (основатель LavkaLavka — Прим.ред.) взялся за то, чтобы делать ICO в легальном поле. И пока его идеи очень хорошо ложатся в ту правовую почву, которая есть в Российской Федерации», — сказала она.

Планы по сотрудничеству подтвердил и сам Борис Акимов.

«Мы вели переговоры с Элиной в течении долгого времени. Она провела первичный анализ нашей документации и согласилась взяться за BioCoin (внутренняя криптовалюта проекта — Прим.ред.). Теперь Элина Сидоренко будет делать экспертную оценку нашего проекта и полное юридическое сопровождение», — сказал Акимов.

Напомним, в конце сентября LavkaLavka объявил о партнерстве с электронной площадкой «Восход», на базе которой и будет проходить ICO. Летом 2017 года кооператив начал принимать к оплате биткоины во всех своих магазинах, кафе и на рынках.

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