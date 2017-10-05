Криптовалютный инвестфонд из Сингапура — Diamundi Pte Ltd и организатор инвестиционной системы «Восход» на Дальнем Востоке — НП РТС — заключили соглашение о размещении D1 Coin («бриллкойн», выпускается на базе платформы Ethereum), базовым активом которого являются бриллианты АЛРОСА. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), который поддерживает проект.

«Владивосток — стратегический город для наших партнеров из Китая, Кореи и особенно Японии, которые очень заинтересованы в проектах, связанных с новыми технологиями. Мы получили уникальную возможность занять нишу на рынке криптотехнологий, и проект на базе системы «Восход» — один из серьезных шагов в этом направлении,» — отметил гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков.

В основу цены базового актива токена D1 Coin (виртуальный заменитель «бриллкойна») заложена математическая формула, учитывающая все характеристики предложенных к оцифровке бриллиантов. Обсчет камней производился с помощью нейронной сети. Все бриллианты приведены к условной единице, которая составляет по номиналу $10. При расчете цены учитывалось множество параметров, влияющих на нее,— каратность, чистота, масса и т. д.

По словам главы НП РТС Романа Горюнова, рыночная стоимость D1 Coin во время ICO будет зависеть от спроса инвесторов. Но участники проекта оптимистичны: по словам Алексея Чекункова, исходно объем размещения планировался на $100 млн, а теперь речь идет об $1 млрд. По данным источников «Коммерсанта», на сегодняшний день же поданы заявки на $400 млн. В основном от азиатских банков.

Бриллианты будут храниться в специальных сейфах в Сингапуре и позднее — в Швейцарии. Оттуда будет организована доставка камней потребителям. «Мы подписали с Diamundi соглашение и выступаем поставщиком бриллиантов для проекта», — комментирует директор филиала «Бриллианты АЛРОСА» Павел Винихин. По его словам, срок доставки бриллиантов до сейфа не превышает двух дней, камни уже подготовлены.

Система обмена D1 Coin на бриллианты будет организована по принципу обычного интернет-магазина, где потребитель сможет выбрать камень соответствующей стоимости на свой вкус. «Возможно, это не самый лучший способ купить бриллианты, но это самый защищенный способ участвовать в рынке криптоактивов, которые в обычной практике не обеспечены»,— подчеркнул Алексей Чекунков.

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