Платежная система STK Global Payments объявила о намерении с 25 октября по 3 ноября провести ICO для генерации токенов STK. Pre-ICO при этом будет проводиться в период с 11 по 24 октября, говорится в пресс-релизе швейцарской компании.

Как ожидается, выручка от реализации будет направлена на финансирование текущей разработки и будущего внедрения токена STK с участием партнеров по всему миру.

Токен STK, основанный на блокчейне Ethereum, позволит проводить операции с криптовалютой как на популярных электронных площадках, так и в обычных магазинах.

Первоначально реализация токена STK будет осуществляться через провайдера цифровых финансовых услуг STACK. Он будет учрежден до конца года в Канаде. По замыслу STACK призван заменить традиционному банковскому обслуживанию за счет внедрения более оптимальных решений в сферу управления личными финансами.

Токены STK позволят получать доступ к обменным ресурсам в режиме реального времени, что обеспечит возможность использования криптовалюты для совершения повседневных покупок как в интернете, так и в обычных магазинах.

«Целью STK является устранение барьеров к использованию криптовалют и перевод операций с ними в разряд обычных платежей, не предусматривающих уплаты комиссий и задержек на подтверждение транзакций, — заявил соучредитель компании Ledger Labs и один из основателей сети Ethereum Итан Уилдинг (Ethan Wilding). — В качестве первого шага на этом пути компания внедряет новейшую технологию на основе блокчейна Ethereum под названием State Channels, которая станет стандартом для многих типов криптовалютных платежей».

Справка:

Платежная система STK Global Payments предоставляет технологию для обеспечения криптовалютных платежей в торговых точках в режиме реального времени, и является эмитентом токена STK. Данный токен является одним из элементов глобальной системы, призванной упростить трансграничные сделки посредством мгновенно исполняемого контракта, обеспечивающего обмен криптовалюты на валюту платежа в режиме реального времени при оплате покупок в торговой точке.

По материалам PRNewswire и ТАСС

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