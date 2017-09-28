После появления Bitcoin Cash и информации о возможном новом хардфорке SegWit2x, на криптовалютном рынке нарисовался еще один проект с китайскими корнями, заявивший о планах по запуску собственного форка.

Как сообщает CoinDesk, проект получил название Bitcoin Gold. Его отделение от оригинальной цепи биткоина намечено на 25 октября, а уже с 1 ноября новые токены будут доступны на криптобиржах. Возглавит Bitcoin Gold руководитель майнинговой фирмы из Гонконга Lightning ASIC — Джек Ляо.

Цель нового хардфорка — создание по-настоящему «децентрализованного биткоина», уверяют представители Bitcoin Gold. Майнинг «золотого биткоина» обещают сделать доступным для большинства пользователей, благодаря усовершенствованному алгоритму добычи коинов с помощью графиских карт.

«Bitcoin Gold изменит алгоритм Proof-of-Work с SHA256 на Equihash, который будет ASIC-устойчивым и оптимизирован для GPU-майнинга», — пояснил разработчик Bitcoin Gold под псевдонимом The Sorrow.

У проекта уже есть свой сайт — btcgpu.org. Правда на нем пока одна страница-заглушка с логотипом и датой грядущего запуска Bitcoin Gold, а также несколько кнопок со ссылками на профили в ряде соцсетей.

Очень мало на данный момент информации и том, что новый блокчейн будет представлять собой с технической точки зрения. По словам ведущего разработчика Bitcoin Gold по ником «h4x», до сих обсуждаются такие аспекты, как, например, размер блока.

В любом случае новый хардфорк совершенно точно предложит новые бесплатные токены для пользователей на момент разделения.

По материалам Forklog

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