Консорциум японских банков во главе с Mizuho Financial Group и Japan Post Bank разрабатывают схему запуска в стране национальной цифровой валюты.

Как сообщает Financial Times, новый проект, направленный на разработку решения, которое позволит гражданам расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфонов, уже поддержали власти Японии и центробанк. Криптовалюта под рабочим названием J-Coin, как ожидается, появится до начала летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

По данным издания, в высокотехнологичной Японии до 70% платежей до сих пор осуществляются наличными. А это, в свою очередь, влечет за собой дополнительные расходы, связанные с транспортировкой, инкассацией и аудитом больших денежных сумм. Существуют и значительные риски недополучения налоговых поступлений из-за сделок с наличными на черном рынке.

Консорциум банков подсчитал, что новая криптовалюта позволит дополнительно привлечь в экономику Японии не менее 10 млрд иен ($90 млн). При этом курс J-Coin будет жестко привязан к курсу японской иены в соотношении 1:1.

По материалам Forklog

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