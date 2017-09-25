Регулировать в России прежде всего нужно сферу ICO, а не сами криптовалюты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левид, сообщает REGNUM.

По мнению ряда аналитиков, значительное число проектов в области искусственного интеллекта будет создаваться в виртуальном пространстве и финансироваться криптовалютами, отметил депутат.

В настоящее время ключевым является даже не вопрос регулирования криптовалют, а регулирование ICO, бум которых пришелся именно на 2017 год. Криптоинвесторы нередко становятся жертвами мошенников, так как в большом количестве ICO инициаторы просто не собираются делать тот продукт, который они обещают создать, подчеркнул Левин.

«В этой связи возникает вопрос о том, как государство должно реагировать на ICO? Как на дикое поле, где граждане сами рискуют своими вложениями, или же оно должно установить ответственность инициаторов ICO, если те захотят скрыться с собранными деньгами», — сказал парламентарий в ходе сегодняшнего заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

По мнению Левина, в стране где миллионы пострадали от пирамидальных схем, нельзя допустить повторения ситуации когда граждане закладывают квартиры и берут непосильные кредиты для вложения в криптовалюты.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил на заседании, что криптовалюты нужно оперативно легализовать, чтобы, в том числе, их или запретить или защитить граждан РФ от мошенничества.

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