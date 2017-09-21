Госдума России пока не намерена рассматривать законопроект о легализации в стране клиптовалют. Об этом сегодня в Казани заявила руководитель парламентской рабочей группы по оценкам риска оборота криптовалюты Элина Сидоренко.

Она выразила уверенность, что закон, регулирующий в России операции с криптовалютами, пока не нужен. «Правильнее было бы вообще не писать закон сейчас», — подчеркнула Сидоренко. При этом, по словам депутата, ее рабочей группе нужно еще 2-3 месяца, чтобы понаблюдать за криптовалютами.

Элина Сидоренко пояснила, что ее команда пока «не видит перспектив крипторынка» и даже «боится испугать рынок» своими регулятивными инициативами. Тем не менее в рабочей группе сейчас есть по меньшей мере два варианта законопроекта, отметила она.

Добавим, что в начале сентября глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что парламентарии смогут принять регулирующее оборот криптовалют законодательство к концу осенней сессии (до 31 декабря 2017 года). О скором рассмотрении данного вопроса правительством говорил недавно и первый вице-премьер Игорь Шувалов.

По материалам «БИЗНЕС Online»

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