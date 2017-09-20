Апологеты биткоина немного воспряли духом и даже «закупились» после недавнего обрушения курса первой криптовалюты ниже отметки в $3000. Вопреки «апокалептическим» сценариям, цена биткоина все-таки вернулась 18 сентября к уровню в $4000 за «монету».

Не последнюю роль в этом сыграли не только различные по степени значимости позитивные инфоповоды из регионов мира, но и продолжающаяся непоколебимая вера в феномен биткоина целых масс разносортных «инвесторов» и просто спекулянтов. Тем более, что восходящий тренд криптовалютного рынка после 15 сентября просто нельзя было не заметить.

Между тем, на протяжении последней недели, после катастрофического нисходящего «ралли», значительно пробить вверх отметку в $4000 биткоину до сих пор так и не удается. Хотя тематические веб-ресурсы всячески восхваляют и продвигают в своих новостных лентах тенденцию к восстановлению «цифрового золота».

По данным Coinsmarketсap, по состоянию на 21:00 (МСК) 20 сентября 2017 года биткоин торгуется на уровне 3990$, а показатель капитализации криптовалютного рынка немногим превышает $138,2 мдрд. Для сравнения, 15 сентября он опускался ниже $100 млрд.

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