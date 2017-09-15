Экс-министр финансов РФ, а ныне председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сравнил инвестиции в криптовалюты с игрой в казино. Об этом рассказал в кулуарах конференции «Новая повестка развития российских городов», сообщает RNS.

«Это не вполне пирамида, не по закону пирамиды все развивается. Как любая валюта, которая может расти и падать, у этой валюты нет такой стабильной основы, которая бы сделала ее удобной для работы, поэтому она, конечно, еще претерпит серьезные изменения. Инвестиции в криптовалюты сегодня — это сверхрискованные вещи, я бы сказал, что на сегодняшний день — это казино. Можно выиграть, а можно потерять с такой же вероятностью», — сказал Кудрин.

Он также подчеркнул, что не рассматривает для себя возможности инвестирования в криптовалюты.

«Сегодня уже создано 6 тыс. криптовалют, вы знаете только две или три самых популярных, включая биткоин. Сегодня уже создан открытый код по созданию новых криптовалют. Есть фермеры, которые создали свои криптовалюты для того, чтобы предоставить кредиты в них каким-то гражданам для покупки своего урожая, но повторяю, сегодня это пока еще неосвоенная зона, и я предполагаю серьезные скачки в курсе этих валют», — добавил Алексей Кудрин.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила механизм работы криптовалют с финансовыми пирамидами и предупредила об опасности «криптомании», указав, что регулятор не намерен легализовывать использование криптовалют как денежных средств или приравнивать их к иностранным валютам.

(Всего прочитано 25 раз, из них 25 посещений сегодня)