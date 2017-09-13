Курс криптовалюты биткоин вновь сполз ниже психологического ценового уровня в $4000. Последний раз на столь низких отметках «цифровое золото» торговалось чуть более недели назад, 5 сентября, напоминает сайт Forklog.

Поступательное движение цены биткоина вниз, хоть и с незначительной коррекцией, наметилось после 4 сентября, когда власти Китая запретили частным лицам и организациям привлекать средства через ICO (Initial Coin Offering).

Дальнейшая растущая неопределенность на этом фоне вновь заставила криптовалютный рынок продолжить нисходящий тренд. По состоянию на 18.00 (МСК) биткоин торгуется немногим выше $3800 и его цена продолжает падать.

По данным Coinmarketcap, за последние сутки первая криптовалюта подешевела почти на 10%. При этом текущее значение капитализации биткоина сегодня опускалось в моменте ниже $63 млрд.

Как следствие, падающий биткоин потянул за собой и все остальные альткоины. Так, в среднем на 8% за сутки просели курсы ближайших к «цифровому золоту» по капитализации криптовалют: Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

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