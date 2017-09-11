Профессор Йельского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2013 год Роберт Шиллер в интервью Quartz рассказал, почему не доверяет столь популярным сегодня криптовалютам.

Как сообщает Inc., Шиллер считает историю биткоина почти уникальной, а саму цифровую валюту — «пузырем». Он видит, как его студенты восторгаются криптовалютой, при этом призывает их критически относиться к данному феномену.

«Это началось с Сатоши Накамото — помните его? Таинственная фигура, которая то ли реальна, то ли нет. Никто так и не нашел его, и это делает историю почти мистической. Да, он придумал блокчейн, придумал новую систему шифрования, и почему-то теперь эта идея настолько сильна, что даже правительства не могут ее контролировать», — говорит нобелевский лауреат.

Шиллер считает, что все в этом мире строится на внимании людей к чему-то, приводя в пример показательный ажиотаж вокруг фигуры президента США Трампа. Профессор Йеля напоминает, что даже во время недавнего наводнения внимание людей в какой-то момент переключилось на его реакцию. Он также вспоминает, что в октябре 1987 года, прямо во время лекции, стало известно об обвале рынка и новость об этом мгновенно охватила всю аудиторию.

Что касается ICO, то Роберт Шиллер также считает это явление «классическим пузырем», хотя и признался в ходе интервью, что мало слышал о первичном размещении токенов. Однако после объяснения журналиста ученый заявил, что обязательно почитает об этом.

«Есть много явлений, связанных с криптовалютами, но у них нет такой яркой истории, как у биткоина. Вы заставляете меня думать, о чем мне следует писать», — посетовал репортеру Quartz Шиллер.

(Всего прочитано 23 раз, из них 20 посещений сегодня)