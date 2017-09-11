Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, президент банковской ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков предложил запустить в пилотном режиме торговлю криптовалютами на бирже.

«Самое главное — это исключить злоупотребления на этом рынке, защитить наших граждан от возможных пирамид и так далее. При этом я являюсь сторонником того, чтобы в пилотном варианте все-таки запустить торговлю криптовалютами. Я знаю, что биржа РТС в принципе уже подготовила соответствующую платформу, правила, и готова запустить торги, ICO на своей площадке. Легче будет нам принимать решения, если будет такой пилот пол контролем ЦБ», — сказал журналистам Аксаков.

По словам депутата, его комитет выработает концепцию по регулированию криптовалют до конца сентября. «Можно было уже к декабрю подготовить проект для рассмотрения», — отметил Анатолий Аксаков.

«Завтра мы создаем экспертный совет по финтеху… Первое время все внимание будет концентрироваться на регулировании этого рынка (рынка криптовалют. — Прим.Ред.)», — подытожил он.

Источник: RNS

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