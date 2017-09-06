Задача регулирования криптовалют в РФ пока находится на уровне дискуссий, но уже ближайшее время но правительство начнет серьезно обсуждать законопроект. Об этом журналистам заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Это (вопрос регулирования криптовалют — Прим. Ред.) пока дискуссия. Нет еще определения законодательного криптовалюты, какую Банк России будет иметь компетенцию в отношении криптовалюты, как это все будет оформлено. Это пока еще только предложения экспертов», — цитирует Шувалова РИА Новости.

«Но скоро, я надеюсь, в ближайшее время, мы выйдем на законодательную площадку, и это дело будем серьезно обсуждать», — добавил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли введение регулирования рынка криптовалют в 2018 году, первый вице-премьер сказал: «Это будет зависеть от воли законодателей, от обеих палат Федерального собрания».

(Всего прочитано 2 раз, из них 1 посещений сегодня)