Биткоин, основанный на западных криптографических алгоритмах, вряд ли будет полностью легализован в РФ, но есть возможность создать российскую криптовалюту, на базе отечественной криптографии. Об этом заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах саммита БРИКС 2017.

«Биткоин, Etherium — это все криптовалюты, основанные на зарубежной криптографии. Россия обладает собственной школой криптографии. Я считаю, что мы вполне можем сделать криптоединицу, какой-то инструмент, основанный на технологии блокчейн, и четко прописать набор правил, в рамках которых осуществляются операции», — сказал Никифоров.

По словам министра, слепого поклонения биткоинам в России быть не должно, поскольку это все чуждо с точки зрения того, что они основаны не на российской криптографии. Он также отметил, что сам не собирается вкладываться в биткоин.

По словам Николая Никифорова, Минкомсвязь разработала предложения о правилах, касающихся обращения в РФ криптовалют, основанных на российской криптографии. «Предложения уже подготовлены, будут внесены в правительство. Вопрос определения правил — это вопрос месяцев», — сказал министр, добавив, что также нужно будет изучить вопрос необходимости законодательных изменений.

Источник: РИА Новости

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