Онлайн-система для привлечения частных инвестиций в проекты Дальнего Востока «Восход» первой в РФ получила разрешение Центробанка на торги криптовалютами. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Мы рассматриваем возможность создания площадки по торгам криптовалютами. Центробанк нас поддержал. Система «Восход» первой в стране получила право работать с криптовалютами», — рассказал он.

Трутнев также добавил, что излишки электроэнергии в регионах можно эффективно использовать для майнинга криптовалют.

«Есть регионы, где есть переизбыток энергии — и у нас, и в Сибири. И там пока нет возможности перераспределить этот избыток в другие регионы, поэтому можно создавать компании, которые таким образом будут утилизировать несвязанные объемы электроэнергии, а люди смогут зарабатывать на этом», — заключил вице-премьер.

Ранее Юрий Трутнев уже говорил том, что на Дальнем Востоке ведутся работы над проектами по созданию криптовалютных бирж и майнинг-центров.

По материалам ТАСС и Forklog

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