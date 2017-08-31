Шестерка ведущих мировых банков активизировала свои усилия для запуска новой формы цифровой валюты.

Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street собираются использовать технологию распределенного реестра для проведения моментальных расчетов и клиринга по сделкам с ценными бумагами. Об этом сообщает Financial Times.

В августе прошлого года швейцарский банк UBS совместно с Clearmatics Technologies создали криптовалюту «utility settlement coin» (USC, «практичную денежную единицу для расчетов» — Прим.Ред.). В дальнейшем к проекту присоединились BNY Mellon, Deutsche Bank и Santander. Таким образом банки рассчитывали повысить эффективность финансовых операций.

Проект активно развивается: стремится к расширению диалога регуляторами, а также работает над дополнительными мерами защиты новой криптовалюты. По словам представителя UBS Хайдера Джеффри, к концу 2018 года намечается ограниченный запуск проекта к концу 2018 года.

Первоначально блокчейн воспринимался банками в штыки. Однако глубинный анализ технологии позволил финорганизациям находить для себя все новые варианты ее применения для ускорения расчетов по самым разным операциям.

Переход на USC предполагает, что стороны сделок с ценными бумагами не будут дожидаться, пока пройдет перевод традиционных денег. Взамен будет использоваться криптовалюта, которую можно обменять на обычные фиатные деньги. Такой подход сократит временные и денежные затраты, а также использование человеческих ресурсов.

В зависимости от потребностей участников сделки единая криптовалюта USC будет обмениваться на всевозможные традиционные валюты.

По материалам INTERFAX.RU

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