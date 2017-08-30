Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко анонсировал создание Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАБИК). Об этом он рассказал в минувший вторник в ходе отраслевой встречи, посвященной обсуждению алгоритма вывода проектов на ICO.

«Новая структура объединит участников рынка блокчейн-технологий, владельцев криптовалют, в том числе так называемых майнеров, а также инвесторов, делающих свои вложения в проекты на базе блокчейна в криптовалютах (ICO)», — говорится в пресс-релизе Института развития интернета (ИРИ).

Ассоциация будет заниматься продвижением и внедрением технологий ее участников в федеральных госструктурах и субъектах РФ, налаживать связи с регуляторами в части легитимизации криптовалюты и внедрению блокчейн-технологий в государственных и коммерческих структурах, а будет участововать в обсуждении законодательных инициатив в области регулирования криптоиндустрии.

В рамках ассоциации будут работать три комитета — по блокчейну, ICO и майнингу. Процесс создания ассоциации начнется в течение ближайших двух недель.

«Участникам ассоциации, помимо прочего, будут предоставляться различные преференции, в том числе со стороны производителей оборудования для создания криптовалют, возможность презентовать свои технологии перед потенциальными потребителями и участие в крупных государственных мероприятиях», — отмечается в сообщении ИРИ.

Источник: RNS

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