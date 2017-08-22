Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России выпустила собственную криптовалюту на блокчейн-платформе Waves, которую назвала вопперкоин. Об этом говорится в пресс-релизе российского Burger King.

«Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Она называется вопперкоин в честь самого продаваемого бургера сети. Количество — 1 миллиард вопперкоинов. Дополнительная эмиссия возможна», — сообщается в информационном сообщении компании.

Сеть планирует перечислять покупателям вопперкоины на криптовалютный кошелек после того, как посетитель пришлет скан своего чека. За один купленный «Воппер» начисляется один вопперкоин.

Напомним, что в конце июня российский Burger King заявил о намерении начать в текущем году принимать биткоины.

Источник: ПРАЙМ

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