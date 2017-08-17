Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывает идеи по регулированию криптовалют в России. Об этом журналистам заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

«У нас обсуждается эта тема в управлении финансовых рынков. Но пока на официальном уровне мы не слушали ее — на президиуме или у меня на совещании. Ребята в курсе, занимаются этой темой так же, как и темой blockchain, и у них есть свои соображения», — сказал Артемьев, отвечая на вопрос, изучает ли ФАС возможность регулирования криптовалюты в стране.

При этом он отметил, что ФАС пока не вышла на какие-то обобщения. «Но вот то, что мы осознали, что цифровая экономика требует внесения изменений в законодательство с совершенно отдельными подходами — это точно», — подытожил руководитель антимонопольного ведомства.

Добавим, что российские власти пока с осторожностью подходят к вопросу криптовалют. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование.

По материалам ПРАЙМ

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