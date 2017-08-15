Преодолев в минувшие выходные отметку в $4000, курс биткоина продолжил стремительно расти в минувший понедельник. В какой-то момент 14 августа цена первой криптовалюты, по данным Coinmarketcap, достигла $4323.29, а рыночная капитализация превысила $70 млрд.

Как сообщает CryptoCoinsNews, такие показатели впервые позволили биткоину обойти по объему капитализации мирового платежного гиганта — компанию PayPal.

На пике роста цены в понедельник капитализация биткоина доходила до $70,8 млрд. В то же самое время, по данным Yahoo Finance, этот показатель у PayPal оценивался в $70,18 млрд.

Однако закрепиться по капитализации выше PayPal биткоину удалось буквально на несколько часов. Уже 15 августа на ряде бирж курс «золотой» криптовалюты опускался ниже $4000.

По материалам Forklog

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