Сенаторы от австралийской Либерально-национальной коалиции призвали Резервный банк Австралии признать цифровую валюту биткоин в качестве официальной. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Инициатива была высказана парламентариями Сэмом Дастьяри и Джейн Хьюм после взлета курса биткоина до нового исторического максимума почти в $3,5 тыс в минувший вторник.

По словам Дастьяри, цифровая валюта сейчас стала серьезным финансовым инструментом и Австралия рискует сильно отстать, если правительство не разработает свою собственную цифровую валюту с использованием блокчейна.

Глава Австралийской ассоциации цифровой валютной торговли Рональда Такера убежден, что поддержанная местными властями криптовалюта позволит сократить время, которое тратиться на расчеты по сделкам и обмен валют, а также упростит контроль за ними. «Это будет мечта аудитора, потому что все транзакции станут прозрачными», — подчеркнул Такер.

Интересно отметить, что несмотря на то, что финансовые услуги являются одной из ведущих отраслей австралийского рынка, банки с трудом пропускают на него новых игроков, а правительство до сих пор только критиковало биткоин. Так, до мая криптовалюта в Австралии рассматривалась как «нематериальный актив», что означало двойное налогообложение на сделки: налог на товар и на сам биткоин.

Годом ранее Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей «очистила банки от всех правонарушений» после того, как они отказались от операций с местными компаниями, оперирующими биткоинами.

По материалам ПРАЙМ

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