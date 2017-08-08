В России появилась первая в мире «кошерная» криптовалюта Bitcoen, разработанная специально для мировой еврейской общины. Первоначальные инвестиции в проект составили $500 тыс.

Как отмечается в пресс-релизе стартапа, главное отличие Bitcoen от других цифровых активов в том, что эта криптовалюта разработана не для спекуляций, а для расчетов между иудеями со всего мира. При этом купить ее сможет любой желающий.

По словам основателя проекта Вячеслава Семенчука, контролироваться новая криптовалюта будет уважаемыми представителями еврейской общины — так называемым «Советом шести». Каждый член совета будет иметь одну часть цифрового приватного ключа. И только сложив все шесть ключей вместе в специальной комнате и проголосовав, совет может принять совместные решения — например, по вопросам изменения объемов выпуска криптомонет.

На сегодняшний день уже разработана технологическая инфраструктура для Bitcoen, проведены тестовые операции с новой валютой. Массовой выход криптомонет на рынок начнется через месяц, а именно после ICO, в ходе которого планируется привлечь $15–20 млн. Книга заявок на покупку «монет» уже заполнена. Среди покупателей — представители крупных финансовых и промышленных структур со всего мира, ведутся переговоры с криптобиржами, говорит Семенчук.

В рамках проекта ожидается выпуск 100 млн «кошерных» криптомонет, а стартовый курс одного Bitcoen будет равняться $1. Через два года компания рассчитывает увеличить капитализацию новой криптовалюты до $1,5 млрд.

К концу года проект намеревается привлечь к партнерству более 2 тыс. магазинов и компаний из России, которые будут принимать к оплате Bitcoen, надеется создатель «кошерной» криптовалюты. При этом подключиться к платежному сервису проекта сможет только тот бизнес, который реализует товары и оказывает услуги исключительно в рамках установленных иудаизмом правил. «Все платежи будут проходить анонимно и без валютного контроля из любой точки мира, через компьютер или смартфон, с помощью специального кошелька», — уточнил Вячеслав Семенчук.

По материалам РБК

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