Легализовать криптовалюты в России необходимо как финансовый актив, а не как денежный инструмент (валюту). Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 24» высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Центральный банк очень внимательно эту тему (криптовалюты — Прим.Ред.) рассматривает, поэтому легализация в качестве актива, она в какой-то степени возможна, но, опять же повторюсь, к стоимости этого актива нужно относиться очень аккуратно», — сказал Орешкин .

Министр подчеркнул, что криптовалюты нужно рассматривать как актив, но не как денежный инструмент непосредственно, так как курс цифровых валют не отражают их реальной стоимости. «Мы видим, насколько высока волатильность колебания этих валют, и действительно, многие из них, и динамика цен на них, и то, что происходит с ними, очень сильно напоминает пирамиды», — сравнил Орешкин.

Напомним, что законопроект о регулировании криптовалют в РФ может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже осенью этого года. В свою очередь замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что Минфин и ЦБ хотят определять криптовалюты как «иное имущество» в соответствии с Гражданским кодексом. Интересно также отметить, что Национальное агентство финансовых исследований в июле 2017 г. провело опрос, который показал, что 70% россиян до сих пор вообще ничего не слышали о криптовалютах.

По материалам RNS

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