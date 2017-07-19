Созданная в Госдуме рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты начала обсуждение поправок в гражданское законодательство, которые позволят узаконить в России инвестиции с привлечением криптовалют. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на руководителя группы, профессора МГИМО Элину Сидоренко.

По ее словам, в законодательстве имеются пробелы, которые не позволяют урегулировать в правовом поле вопросы краудфандинга и договоров, заключенных в рамках ICO (Initial Coin Offerings).

Как рассказал изданию аналитик венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов, только за последний год в мире состоялось свыше 150 ICO на общую сумму более $500 млн.

Сидоренко считает, что Дума должна разработать законодательные механизмы верификации подобных контрактов, идентификации пользователей, защиты права обладателей токенов на выполнение обязательств компаниями-эмитентами. При этом поправки в законодательство необходимо внести после принятия закона о криптовалютах.

Переломным моментом в истории ICO стал краудфандинг, проведенный в 2016 году проектом DAO, среди учредителей которого был создатель Ethereum, канадский программист Виталик Бутерин. Организация привлекла таким образом сразу $152 млн.

В мае фермерское хозяйство «Колионово» Михаила Шляпникова в Московской области привлекла на ICO более $500 тыс. В качестве токенов — «колионов» — выступили товарные купоны, обеспеченные сельскохозяйственной продукцией фермы. В июне челябинский стартап ZrCoin по производству циркония привлек через ICO на платформе Waves $7 млн.

Российский финтех-стартап SONM Сергея Пономарева и Андрея Воронкова, который с 15 по 18 июня разместил на платформе Ethereum 331 млн токенов, привлек рекордные для российского рынка $42 млн.

По мнению экспертов, благодаря возможности привлечения средств через ICO, создается новый финансовый пузырь: процедура не требует от компании-эмитента почти никаких затрат, а инвесторам дает возможность получать сверхприбыли.

По материалам Ведомостей и РБК

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