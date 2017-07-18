C 17 июля во всех магазинах, кафе и на рынке фермерского кооператива LavkaLavka начали принимать к оплате криптовалюту биткоин. Об этом сообщает интернет-ресурс LavkaLavka.Газета.

«Технология блокчейн стала частью нашей жизни и мы решили сделать так, чтобы носителям этой технологии было удобно делать покупки в «ЛавкеЛавке», — отметил основатель LavkaLavka Борис Акимов.

По его словам, использование криптовалют перестало быть чем-то из ряда вон выходящим: в последнее время много людей по разным причинам используют биткоины. «Мы хотим дать этим людям возможность удобно оплачивать фермерские продукты и блюда из них в наших фермерских кафе. Хотим, чтобы они могли совершать покупки за биткоины напрямую, не думая о том, что эти виртуальные деньги нужно каким-то образом сначала перевести в обычные фиатные деньги», — пояснил Акимов.

Он также подчеркнул, что все технологические и юридические вопросы, связанные с приемом криптовалюты в инфрастуктуре LavkaLavka, были решены. Так, продукты или блюда можно оплатить биткоинами на сайте, в магазине или кафе при помощи смартфона. «При этом юридически все это абсолютно безопасно и находится в рамках законодательства, поскольку после оплаты биткоинами по курсу в рублях пробивается чек и все налоги с этой продажи мы платим — никаких вопросов по этому поводу ни у кого не должно возникнуть», — заключил Борис Акимов.

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