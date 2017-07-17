Международный финансовый центр «Астана» объявил о создании рабочей группы с компаниями «Делойт», СНГ, Waves, Juscutum и «Кесарев Консалтинг» с целью развития экосистемы блокчейн-решений в СНГ.

«Казахстан стал второй страной в мире после Японии, которая признала необходимость развития криптовалютной системы на государственном уровне. Развитие рынка цифровых валют на базе Международного финансового центра «Астана» является первым шагом на пути к созданию полноценной экосистемы для цифровой экономики в Казахстане», — отметила партнер компании «Кесарев Консалтинг» Наталья Шейко.

Планируется, что пабочая группа разработает законодательство, регулирующее криптовалютные транзакции в Казахстане, создаст платформы для использования криптовалютных технологий на блокчейне, а также улучшит инвестиционный климат республики для развития и поддержки инновационных технологий.

Несмотря на быстрый рост в течение последних лет, механизмы, регулирующие криптоэкономику, так и не получили развития. Несмотря на соответствующую потребность, пока в Казахстане нет юрисдикции, которая бы полностью удовлетворяла всем требованиям в отношении криптоэкономики. Однако у Астаны есть хорошие шансы оказаться на шаг впереди России, заняв выгодную нишу на мировом рынке.

«Для достижения этой цели уже предпринимаются конкретные шаги, одним из которых и стало создание рабочей группы. Мы уверены, что результаты работы группы, в которую также вошла и наша блокчейн-платформа Waves, позволят Казахстану привлечь новых инвесторов и стать одной из самых передовых стран в сфере блокчейна», — рассказал основатель Waves Александр Иванов,

По словам представителя компании «Делойт» Артема Толкачева, создание в Казахстане благоприятной нормативной базы для блокчейн-проектов в настоящее время имеет решающее значение и является одной из основных проблем в странах с наиболее инновационной экономикой.

Источник: ПЛАС

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