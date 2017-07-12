Более $1 млрд привлекли криптовалютные стартапы через ICO в текущем году. Это в десять раз больше, чем за весь 2016 год, говорится в материалах исследовательской фирмы Smith & Crown.

Ажиотаж вокруг первичных размещений виртуальных валют (ICO) во многом спровоцировал рост курсов биткоина и Ethereum. Последние активно использовались для приобретения «токенов» новых блокчейн-стартапов, проводящих ICO. Только за первую половину 2017 года биткоин вырос в цене на 160%, а Ethereum и вовсе взлетел на немыслимые 3350%.

Крупнейшими ICO проектами стали Tezos от Dynamic Ledger Solutions Inc. и EOS от block.one. На сегодняшний день только двум этим стартапам удалось привлечь более $300 млн.

По данным Dealogic, суммы, собранные обоими стартапами сопоставимы со средним значением объемов денежных средств, привлекаемых через традиционные IPO. Так, в 2016 году средняя сумма, собранная американскими акционерными компаниями США, составила $219 млн.

По материалам The Wall Street Journal

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