Использовать опыт Японии для законодательного регулирования криптовалюты в нашей стране предложил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Как сообщают «Ведомости», соответствующее письмо бизнес-омбудсмен направил в адрес председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Япония дала определение криптовалютам и услугам по их обмену, пишет Титов: она признала виртуальную валюту не деньгами, а эквивалентом имущественной ценности, которую можно использовать в качестве платежного средства, покупать и продавать неопределенному кругу лиц. Япония также отделила их от электронных денег, у которых есть эмитент, который решает, кто и как будет ими пользоваться. У виртуальных денег эмитента нет, а пользоваться ими может любой, кто их признает.

Японское регулирование вылилось в три основных пункта, пишет бизнес-омбудсмен. Во-первых, страна стала регистрировать операторов, обменивающих криптовалюты на реальные деньги. Поставщики услуг по обмену криптовалют должны проверять транзакции (включая данные о клиентах) и сообщать о тех, что вызывают подозрение, хранить протоколы проверок. Это должно защитить от использования криптовалют для отмывания грязных денег. Во-вторых, Япония защитила права продавцов и покупателей криптовалют. Она разделила управление денежными активами и криптовалютами и обязала проводить для этого аудит. Также Япония внедрила процедуры работы с претензиями.

Наконец, регулирование криптовалюты коснулось и НДС. В своем письме главе ЦБ Борис Титов напомнил, что Япония освободила от НДС операции по обмену виртуальных валют на деньги, а при использовании ее как платежного средства НДС должен начисляться. В сделках с обычной валютой налоговая база исчисляется исходя из суммы выплаченного, а для виртуальных валют она должна зависеть от рыночной цены актива или услуги. Как быть с налогом на прибыль и корпоративным налогом, взимаемым со сделок с использованием виртуальных валют, японское Национальное налоговое агентство пока не определилось, заключает Титов: совет по стандартам бухучета Японии задумался о новых правилах в связи с появлением виртуальных валют.

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