В Татарстане представили первые национальные цифровые деньги, обеспеченные… мясом

5 июля на презентацию первой татарстанской криптовалюты — ИТкоина — в Набережные Челны съехались десятки гостей со всей России. Среди них не только майнеры, но и известные предприниматели и экономисты.

«ИТ — это не только высокие технологии, но и давние традиции: в переводе с татарского «ит» — это мясо», — объясняет создатель ИТкоина Денис Рындин. Как тут не вспомнить известную миниатюру про кроликов: «Это не только ценный мех, но и 3—4 кг диетического мяса».

В данном случае речь, правда, о племенных бычках. Это самый ликвидный продукт питания, поэтому курс ИТкоина надежно защищен от падения, уверяют разработчики. Зарабатывать на нем предлагается следующим образом: выкупать живых чипированных бычков, которых откармливают на ферме, а с их привесом будет расти и вклад. Благодаря чипу отслеживать состояние животных можно будет с монитора компьютера или смартфона.

«Не нужны нам эти биткоины и всякие другие цифровые суррогаты. Давайте уж ближе к земле, к мясу. Конечно, для обывателя сразу это трудно понять: мясо, криптовалюта — это вообще о чем? Это все равно, что космос и валенки. При чем тут, да? Но связь есть, прямая. Тем более что наш партнер — это единственная в России, наша, татарстанская, компания «АгроИнновации», которая занимается чипированием скота — резиденты казанского IT-парка и Иннополиса, работают под эгидой Минсельхозпрода», — рассказывает Денис Рындин.

Можно срастить бульдога с носорогом

Курс ИТкоина привязан к стоимости мяса. По мнению авторов проекта, это позволит устранить главный недостаток других криптовалют (волатильность) — резкие скачки курса. За основу взяли опыт известного экономиста Рустама Давлетбаева. В кризисные времена предприниматель ввел в селе Шаймуратово в Башкирии местную валюту «шаймуратики».

«Мы берем то, что там было локально, и заворачиваем это в технологию блокчейн, т.е. это полная прозрачность и независимость всех потоков: информации, финансов. Сюда же прикрепляем сельхозбизнес — как важнейший элемент. Как сказал президент, нам нужна цифровая экономика. Мы должны это развивать. Блокчейн позволяет срастить бульдога с носорогом, т.е. финансовые потоки, государственно-частные инвестиции, потребительскую кооперацию, сельское хозяйство и продовольственную безопасность России», — отметил Рындин.

В одной цепочке транзакций будут фермер, предприниматель, инвестор и продавец мяса, т.е. все участники рынка. В оборот татарстанские цифровые деньги запустит ООО «Инфинанс» («Инновации и финансы»). Компания стала резидентом челнинского бизнес-инкубатора. Проект запускается под эгидой Министерства экономики РТ, Фонда поддержки предпринимательства РТ и Центра бизнес-инкубирования Набережных Челнов.

ИТкоин, бычкоин и миткоин

Разработчики татарстанской криптовалюты убеждены, что благодаря ей инвестиции в сельское хозяйство станут во много раз надежнее. Рустам Давлетбаев, создатель «шаймуратиков», поделился своим мнением о проекте. Оказалось, что за ним стоит совокупность или пул криптовалют: ИТкоин по Татарстану, бычкоин — по России и миткоин (meat — мясо по-английски) — по миру.

«C сегодняшнего дня начинаем анонсирование этого проекта, у нас задуман ряд iSEO. Мы действуем в артельном режиме и называемся цифровой артелью «Аграриум». Наша главная цель — сделать доступными и экологически безопасными продукты питания и трансформировать рынок производства и доставки еды до потребителей», — говорит Рустам Давлетбаев.

Первое размещение миткоина запланировано на ближайшие месяцы. Осенью ожидается экспансия в Китай.

«Наша цель, чтобы в этой системе «Аграриум» прозрачно готовилось 20 тысяч голов скота. Теория абсолютных денег была выдвинута еще русским экономистом Шараповым. Сегодня возникла технология, которая позволила реализовать эту теорию на практике. Плюс последний поворот власти в сторону криптоактивов дает шанс России выйти достойно в новый технологический уклад уже на лидерских позициях», — считает Давлетбаев.

Общую себестоимость проекта на начальной стадии разработчики оценили в 100 млн рублей. В дальнейшем на создание самого прототипа миткоина (выращивания порядка 20 тысяч голов скота) потребуется еще порядка 4 млрд рублей. «Я думаю, что наш целевой потребитель — инвестор — сможет это сделать. Мы верим в краудфандинг» — говорит создатель «шаймуратиков».

Килограмм грудинки? С вас 350 ИТкоинов!

Верит в проект и руководитель челнинского Центра бизнес-инкубирования Юрий Колесников. По его мнению, у татарстанской криптовалюты, в отличие от других, есть будущее, поскольку она обеспечена реальным и ликвидным продуктом — мясом.

— Это не только IT-проект, он заряжен на сельское хозяйство, на подъем поголовья, чипирование, прозрачность всех этих моментов. Поэтому я уверен, что этой валюте быть, и это очень интересно. Понятно, что сейчас криптовалюты растут как грибы, но такие, чтобы за ними стояло реальное обеспечение, которое можно потрогать, нет. Ты можешь даже приехать на ферму и посмотреть: вот это мой бычок, номер такой-то, — поясняет Юрий Колесников.

36% годовых — выгоднее, чем вклад в банке

Глава центра объясняет, как работает механизм. Инвестор, приобретая бычка весом 350 кг, может продать его, когда он будет весить уже 450 кг. Прибыль пойдет с лишних 100 кг. Один ИТкоин — это один рубль. Если 1 кг мяса стоит условно 350 рублей, то 3,5 тысячи вкладчик уже заработал.

«Получается, прирост 3% в месяц, т.е. 36% годовых — это та цифра, которую ребята могут гарантировать. Потому что мясо застраховано, чипировано, халяль. Поэтому вопрос с его продажей не стоит — это ликвидный товар. На самом деле, если брать банковские вклады, ну сколько может быть ставка? 12—13% годовых, больше я не встречал. Соответственно, это в 2,5 раза интереснее, чем вклад в банке!» — считает Колесников.

Есть компании, которые предлагают и более высокие прибыли, но участие в них связано с определенными рисками. Здесь же это исключается, уверяют авторы проекта. Все поголовье застраховано.

Источник: Реальное время

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