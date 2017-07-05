России потребуется около 2-х лет для выработки стандартов в сфере криптовалют. Такое мнение выразил экс-министр финансов РФ, глава совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин.

«Мы сегодня еще находимся на очень ранней стадии развития криптовалют. Сегодня пока это даже риск самих инвесторов, которые с ними работают. Здесь еще не выработаны даже стандарты, технические решения зачастую применяются разные», — сказал Кудрин журналистам.

«Я вижу, что Центральный банк изучает ситуацию, он не запрещает… Инвестировать в криптовалюты можно и покупать их. Я думаю, что ЦБ движется постепенно в этом направлении, и мы оцениваем с высокотехнологическими компаниями, что примерно два года требуется для выработки стандартов в этой области, которые позволили бы более смело (работать с криптовалютами — ред.)», — добавил он.

Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress ранее сообщала, что в июне наблюдает увеличенный спрос россиян на видеокарты, что может быть связано с желанием использовать их для майнинга криптовалют. Наиболее активны в этом направлении покупатели из России, Украины, Казахстана и США.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае говорила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара.

По материалам ПРАЙМ

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