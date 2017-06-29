К октябрю власти Европейского союза (ЕС) собираются принять ряд поправок к существующим законам по борьбе с отмыванием нелегальных доходов.

Как сообщает bitcoin.com, инициатором обсуждения соответствующих поправок инициировал министр экономики и финансов Италии Пьер Карло Падоан. Помимо введения специального реестра криптовалютных бирж, несколько статей законопроекта относятся непосредственно к криптовалютам.

На сегодняшний день законодательство ЕС рассматривает криптовалюту в качестве «цифрового представления стоимости, не подтвержденного центральным банком или государственным органом и не привязанного к юридически установленному валютному курсу, которое может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения, и может приобретаться в электронном виде».

При этом криптовалютные биржи определены как поставщики виртуальных услуг. В поправках же биржи расцениваются уже как «профессиональные поставщики обменных услуг между виртуальной и официальной валютой».

По мнению европейских чиновников, законодательно закрепленное отличие криптовалютных бирж от традиционных финансовых платформ поможет выработать политику, направленную на решение специфических проблем, характерных для криптовалютных бирж.

Напомним, ранее Евросоюз закрыл возможность проведения нерегулируемых криптовалютных ICO.

По материалам Forklog

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