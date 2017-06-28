«Яндекс.Деньги» готовы проводить платежи в биткоинах, когда статус этой криптовалюты будет законодательно закреплен в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

«Сегодня биткоин – понятная система взаиморасчетов, ничем не отличающаяся от локальной игровой валюты, например. Как только правовое поле и параметры регулирования станут прозрачны, мы готовы добавить биткоины в собственные платежные методы», — сказал представитель сервиса.

В компании также рассказали, что «Яндекс.Деньги» еще два года назад были готовы проводить платежи в криптовалюте через «Яндекс.Кассу». «Мы будем рады вернуться к этому проекту, как только статус криптовалют будет закреплен официально», — отметили в пресс-службе компании.

Добавим, что в минувший вторник московский ресторан русской кухни стал первым подобным заведением в России, где посетитель расплатился биткоинами.

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