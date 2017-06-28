В Госдуме готовы начать проводить парламентские слушания по легализации криптовалют на территории РФ. Не исключено, что в ближайшее время могут появиться и соответствующие законопроекты, так как рано или поздно криптовалюта, скорее всего, станет ликвидной во всем мире. Об этом сообщает РИА Новости на ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информационной политике Вадима Деньгина (ЛДПР).

«Круглые столы, парламентские слушания по криптовалюте, в данном случае, по биткоинам как торговой марке, которая на слуху у каждого сегодня, мы это будем делать. И, так или иначе, я думаю, что появятся законопроекты, сравнительно в ближайшем времени, которые легализуют эту валюту и введут ее в ранг официальных валют, которые у нас осуществляют оборот на территории РФ», — сказал Деньгин.

При этом депутат не считает, что именно сейчас нужно вводить легализацию криптовалют в РФ, но при этом «думать об этом уже стоит».

«Рано или поздно, как с верификацией пользователей, мы придем к тому, что появятся, наверное, даже какие-то пункты обмена биткоинов, как есть доллары на рубли, или евро на рубли, или иные другие валюты на рубли, так же это будет выглядеть в интернет-пространстве или в оффлайн-пространстве. Допустим, на улице, в офисе, где будет меняться эта криптовалюта», — предположил политик.

Добавим, что в начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.

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