Министерство финансов РФ предлагает регулировать криптовалюты как «иное имущество». Об этом в кулуарах Совета Федерации журналистам заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Регулировать это (криптовалюту. — Прим.Ред.) как «иное имущество», а не как валюту. Потому что валюта — это слишком жестко. Второе — чтобы суть регулирования была основана на том, что это является финансовым инструментом. То есть в первую очередь обращать внимание на защиту прав потребителей и ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. — Прим.Ред.)», — сказал Моисеев.

По словам чиновника, криптовалюты являются деривативами, которые не обеспечены базовым активом.

«По криптовалютам еще не написали закон. У нас срок доклада по криптовалютам где-то через месяц. Мы сейчас активно консультации ведем с Центральным банком и с рынком, чтобы дописать доклад», — подвел итог Моисеев.

Интересно, что ранее Банк России высказался за аналогичный подход к регулированию криптовалют.

Кроме того, замглавы Минфина допустил, что криптовалюты в нашей стране смогут торговаться на бирже.

«Теоретически да. В случае, если она (криптовалюта. — Прим.Ред.) будет отрегулирована соответствующим образом, да», — сказал он.

Источник: RNS

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