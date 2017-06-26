В одном из массажных салонов Екатеринбурга появилось уникальное предложение для клиентов, не понаслышке знакомых с криптовалютой

Теперь получить услуги эротического массажа от девушек в столице Северного Урала можно, расплатившись популярной виртуальной валютой биткоин. Об этом сообщает сетевое издание Rupolit.net.

Фотография рекламы мужского салона «Распутин», на котором изображены символ биткоина и QR-код, а также надписи «Еще больше конфиденциальности» и «Теперь и за биткоины» появилась в Telegram-канале «Мысли Тунгусова». Рекламу салона также можно встретить в туалетах местного торгового центра «Гринвич».

Издание также отмечает, что пару недель назад в Екатеринбурге появилась возможность рассчитываться внутренней валютой соцсети Nimses в ресторане «Огонек», а также в одной из городских кальянных.

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