С сегодняшнего дня активисты Роскомсвободы и Центра защиты цифровых прав дали старт кампании в поддержку легализации криптовалют в России. Цель — определить правовой статус криптовалют в нашей стране, отменить неправомерные блокировки сайтов криптовалютной тематики и преследования биткоин-энтузиастов, сообщает Forklog.

Несмотря на то, что Минфин и Госдума РФ разрабатывают законопроект о регулировании криптовалют, появится он не ранее 2018 года, отмечают организаторы кампании. В настоящее же время статус криптовалют в России не определен ни законодательно, ни в правоприменительной практике.

«Руководствуясь устаревшей позицией Генпрокуратуры, ЦБ и Росфинмониторинга, прокуроры районов продолжают блокировку сайтов биткоин тематики, рассматривая криптовалюту исключительно как денежный суррогат. А полицией и сотрудниками прокуратуры в регионах осуществляется преследование биткоин-энтузиастов. Все это создает сложности для использования криптовалют и порождает страх многих участников рынка публично говорить о своей деятельности и заниматься бизнесом, связанным с оборотом криптовалют», — говорится в совместном заявлении Роскомсвободы и Центра защиты цифровых прав.

В настоящее время юристы Центра защиты цифровых прав ведут два судебных процесса о блокировке сайтов биткоин тематики. Это сайт известной p2p-биржи localbitcoins.com и информационно-аналитический ресурс bitcoininfo.ru. Оба сайта были заблокированы решениями судов Санкт-Петербурга, признавшими распространение информации о биткоинах незаконным.

«Подобные решения создают опасную судебную практику, которая может быть распространена далее. Наша цель — довести дело до высших судебных инстанций России, отменить неправосудные решения и создать позитивный судебный прецедент, согласно которому криптовалюты не будут рассматриваться как денежный суррогат», — подчеркивается в заявлении.

Активисты Роскомсвободы и Центра защиты цифровых прав верят, что справятся с поставленными задачами. Для этого они также обращаются к всему крипто-сообществу с просьбой поддержать краудфандинговую кампанию для ведения судебного делопроизводства и работы юристов. Цель — сбор 5 биткоинов! Кроме доната, поддержать кампанию можно, разместив баннер или информацию о ней на своих ресурсах или в соцсетях.

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